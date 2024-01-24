'Абсолютно агрессивная': президент УЕФА намекнул, что не хочет выхода Украины на Евро-2024

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александр Чеферин выразил обеспокоенность из-за возможного выхода сборной Украины или Израиля на континентальное первенство-2024. По мнение функционера, это добавит трудностей организаторам в вопросе обеспечения безопасности.

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Об этом Чеферин заявил в интервью авторитетному британскому изданию Telegraph Sport. Словенец, который ранее отметился скандальными высказываниями об участии украинцев на Евро-2024, отметил, что фанаты из двух воюющих стран могут добавить проблем во время турнира в Германии.

"В эти сумасшедшие времена, когда геостратегический мир сходит с ума и происходит абсолютно агрессивная ситуация, наибольшую озабоченность вызывает безопасность. Мое опасение касается не только стадионов, потому что они, уверен, будут охраняться должным образом. Но фанаты будут повсюду в городах и поселках. Давайте будем оптимистами. Я все еще думаю, что все будет хорошо при поддержке властей Германии, которые полны решимости нам помочь", – сказал Чеферин.

Отметим, что украинцы и израильтяне могут встретиться в битве за путевку на Евро-2024 между собой. Это произойдет в том случае, если 21 марта наша команда обыграет на выезде Боснию и Герцеговину, а "сине-белые" на номинально домашнем поле – сборную Исландии.

Как сообщал OBOZ.UA, звонок Александра Чеферина президенту Украину Владимиру Зеленскому вызвал серьезную обеспокоенность в Боснии перед полуфинальным матчем плей-офф отбора Евро-2024 с нашей сборной.

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