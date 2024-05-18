Букмекеры менее чем за сутки до боя изменили прогноз на Усик – Фьюри

Коэффициент на победу чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) продолжает расти. За сутки до старта битвы букмекеры обновили котировки.

Ставки на победу Фьюри теперь принимаются с коэффициентом 1,83 (было – 2,00). Показатели на успех Усика достигают уровня 2,30 (было – 2,10). Ничья как и раньше оценивается индексом 13,00.

При этом украинский чемпион все также считается фаворитом на победу по итогам 12 раундов решением судей. Это событие предлагается с коэффициентом 2,87. Шансы Фьюри выиграть по очкам снизились до показателя 3,25.

Изменились котировки и на длительность боя. Теперь на то, что боксеры продержатся в ринге все 12 раундов, по-прежнему возможно поставить с показателем 1,50 (было – 1,44). А досрочная победа одного из соперников предлагается с индексом 2,50 (было – 2,62).

Как сообщал OBOZ.UA, бой за первое абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы. Также стало известно точное время начала шоу.

Отметим, что во время церемонии взвешивания Тайсон спровоцировал потасовку с Александром. При этом украинец эмоционально отреагировал на выходку оппонента.

Кроме того, перед боем Усик – Фьюри произошел инцидент с флагом Украины. Наш военный шел вместе с командой боксера, когда один из болельщиков агрессивно бросился в его сторону.

Накануне украинская студия дубляжа показала, о чем на самом деле общаются Усик и Фьюри, когда их никто не слышит.

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