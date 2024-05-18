Что на самом деле Усик и Фьюри говорили друг другу, когда их никто не слышал. Появилось видео

Украинский сценарист Виктор Самохвалов показал, о чем общаются чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). Шутливый дубляж появился в Instagram Samokhvalov Studio.

Сперва британец делает свой прогноз (авторство сохранено): "Які прогнози на бій?Я його пірву. Навіть, якщо б він вийшов с залізною трубою, бив би мене по голові, по нирках. Всі ідно впаде він".

Затем публикуется уже диалог между Усиком и Фьюри:

– Саня, тільки по нирках трохи легше, добре?

– Добре, по печінці буду гасити.

– Та в мене і печінка слаба. І взагалі маю температуру, кості ломе.