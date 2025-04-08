'Будем бойкотировать все соревнования': в Украине пригрозили УЕФА бунтом из-за возвращения России

Легендарный бывший тренер "Днепра" и полтавской "Ворсклы" Николай Павлов выразил уверенность в том, что Россию не вернут в следующем сезоне в турниры Европейского футбольного союза (УЕФА). При этом если решение будет принято в пользу страны-агрессорки, Украина наверняка будет бойкотировать соревнования.

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Об этом Павлов заявил в интервью порталу "Футбол 24". Чемпион СССР 1984 года и член исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) добавил, что руководство УЕФА наверняка хотело бы как можно скорее вернуть российские команды в свои турниры из-за желания получить дополнительные финансовые вливания, однако это вряд ли получится.

"В УЕФА работают функционеры. Эти люди живут из этих денег, уходящих из России. Полагаю, у россиян на данном этапе ничего не получится. Большинство европейских стран будут против. А Россия и дальше будет играть против сборных африканских студентов. Если предположить сценарий с возвращением страны-агрессора в УЕФА? Мы будем бойкотировать все соревнования под эгидой УЕФА. И наверняка нас поддержат многие страны, ведь нам в борьбе помогает почти вся Европа", – сказал Павлов.

Отметим, что росСМИ уверяют, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессорки в турниры УЕФА.

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