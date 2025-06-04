'Бубка против Украины': международная федерация допустила россиян с флагом и продвигала кремлевскую пропаганду. Фотофакт

Международная ассоциация Игр ветеранов (IMGA), которую возглавляет Сергей Бубка, наплевала на войну в Украине и допустила российских спортсменов под национальным флагом. В результате этого на соревнованиях на Тайване, которые состоялись в мае, представителей страны-агрессоки бойкотировали атлеты из Литвы и Германии.

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Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, поделился другими наблюдениями за выступлением россиян на Играх ветеранов-2025. Он отметил, что спортсмены из РФ открыто демонстрировали свои флаги.

Сама же IMGA на своих площадках продвигала главный пропагандистский нарратив Кремля о единстве народов и невозможности политизации спорта. Интересно, что ассоциация, которой руководит Бубка, признана Международным олимпийским комитетом (МОК), а он строго рекомендует допускать россиян в так называемом нейтральном статусе.

"Бубка – черт. Он должен нести наказание за преступления против Украины, быть исключенным из НОК Украины, и ни в коем случае не имеет права носить звание "Герой Украины", – резюмировал Гераскевич.

Ранее расследователи выяснили, что российские компании, соучредителем которых является Бубка, продолжили сотрудничать с оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, юный украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку и делать совместное фото с российским спортсменом, выступающим под нейтральным флагом.

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