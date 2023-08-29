Российские компании Бубки заключили новые контракты с оккупантами, несмотря на уголовное производство – Bihus.Info

Российские компании, соучредителем которых является олимпийский чемпион по прыжкам с шестом и Герой Украины Сергей Бубка, продолжили сотрудничать с оккупантами. Так, 27 июля его семейная компания "Фирма Монблан" заключила соглашение еще на 73 тыс. рублей.

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а эти деньги компания продает горючее так называемому казначейству так называемой "ДНР". Схема такая, как и в предыдущих контрактах: продают талоны, которые можно использовать на заправках "Монблана", говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Еще один новый контракт подписан с другой российской компанией, где официально совладельцами также Сергей Бубка и его брат. Речь идет о фирме "Спортивный клуб Сергея Бубки".

Основной вид деятельности компании – торговля. Это также клон украинской компании, созданной Бубками еще в 1990-х годах в Донецке.

Как отмечается, 3 июля "Спортивный клуб Сергея Бубки" с так называемым медицинским отделом так называемого министерства внутренних дел так называемой "ДНР" подписали контракт на 2 тысячи 250 рублей. За эти деньги "Спортивный клуб Сергея Бубки" должен поставить оккупантам резиновые клише для печати.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, у Бубки нашелся бизнес, часть которого расположена на временно оккупированной территории Донецкой области и обслуживает оккупантов из ДНР.

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