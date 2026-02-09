'Бронзу' никто не выиграл: на Олимпиаде-2026 сложилась уникальная ситуация

Сборные Австрии и Швейцарии одновременно стали вице-чемпионами Олимпийских игр 2026 года в Милане в горнолыжной комбинации. Спортсмены из двух стран показали абсолютно одинаковое время, в результате чего им согласно правилам достались серебряные медали.

Видео дня

Австрия, которую представляли Винсент Крихмайер и Мануэль Феллер показали время 2,45.03 минуты. В это же Швейцария, цвета которой защищали Марко Одерматт и Лоик Мейар, также пришли к финишу с аналогичным результатам. Организаторы вручили обеим командам "серебро", а бронзовые награды не достались никому.

Победителями в этой дисциплине стала другая швейцарская пара – Франьо фон Алльмена и Танги Нефа. Первый вошел в историю Игр в Милана как первый чемпион турнира, а теперь и как первый двукратный обладатель наград высшей пробы.

Лишь на три сотых секунд от вице-чемпионов игр отстала еще один дуэт из Австрии в составе Рафаэля Хаасера и Михаэля Матта. Ранее австрийский горнолыжник Бенджамин Карл устроил сумасшедшее шоу после исторической победы на Олимпиаде-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, 18-летняя лыжница Елизавета Хлусович, которая несла флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане, оказалась фанаткой диктатора Владимира Путина и войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!