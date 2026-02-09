40-летний австриец совершил неописуемый поступок после исторической победы на ОИ. Видео стало вирусным в сети

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл устроил невообразимый перфоманс после победы на Олимпийских играх 2026 года в Милане. 40-летний атлет стал самым возрастным чемпионом в индивидуальных соревнованиях в истории турнира, завоевав "золото" вы параллельном гигантском слаломе.

Видео дня

Сразу после завершения победного заезда Карл не стал сдерживать эмоции. Австриец сразу же принялся снимать с себя всю экипировку, оголившись до торса, а также изображать стиль Халка. А затем под овации трибун, который приветствовали исторический успех легенды сноуборда, он упал на снег.

"Это была дань уважения Херману Майеру (двукратный олимпийский чемпион в сноубординге – ред.). Он был одним из величайших лыжников всех времен в Австрии, и он однажды сделал это. Я всегда хотел сделать то же самое", – прокомментировал свой поступок Карл, видео которого стало вирусным в сети, собрав сотни тысяч просмотров.

Отметим, что австриец в финальном заезде Олимпиады-2026 победил представителя Южной Кореи Ким Сан Гюма, показав время 44,22 секунды. Карл завоевал "золото" в Милане в возрасте 40 лет и 115 дней, превзойдя на 103 дня достижение, которое принадлежало легенде биатлона Оле Эйнару Бьорндалену.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники Андрей Мандзий и Антон Дукач установили рекорд нашей страны на Олимпийских играх-2026.

