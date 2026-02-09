Знаменосец сборной Молдовы на Олимпиаде оказалась фанаткой Путина и 'СВО'. Фотофакт

18-летняя лыжница Елизавета Хлусович, которая несла флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане, оказалась фанаткой диктатора Владимира Путина и войны против Украины. Спортсменка родилась в российском Смоленске и является дочерью биатлонистки Натальи Левченковой, которая выступала за РФ.

Видео дня

Поклонники спорта обнаружили в социальной сети "ВКонтакте", которая контролируется Кремлем, актуальный профиль Хлусович, пишет портал Sport24. Из него следует, что спортсменка подписана на Z-паблики и провоенные группы, а также на сообщества в поддержку главаря российского террористического государства.

Спустя несколько часов после вскрытия ее данных Хлусович попыталась замести следы и переименовала аккаунт в "Наталью Л", отписавшись от пророссийских групп. При этом на странице по-прежнему были доступны фотографии и видеозаписи Елизаветы.

Но уже днем 9 февраля спортсменка полностью удалила свой аккаунт из социальной сети. Интересно, что на сайте Международного олимпийского комитета в портрете Хлусович пока не значатся соревнования, в которых он может принять участие на Играх в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, российская лыжница Дарья Непряева упала во время женского скиатлона на дистанции 2×10 км на Олимпийский играх 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!