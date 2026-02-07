Определился первый чемпион Олимпиады-2026. Фото и видео

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыгран первый комплект наград. Стартовый день Игр открылся мужским скоростным спуском в горнолыжном спорте, который традиционно считается самым престижным и зрелищным видом программы.

Обладателем первого олимпийского "золота" стал представитель Швейцарии Франьо фон Алльмен. "Серебро" завоевал итальянец Джованни Франдзони, а "бронза" досталась еще одному хозяину трассы, Доминику Парису.

Соревнования прошли на трассе Стельвио, которую в горнолыжном мире называют одной из самых сложных и капризных. К Олимпиаде профиль дистанции был несколько упрощен по сравнению с этапами Кубка мира, однако это не лишило гонку интриги и высокой плотности результатов, что и привело к напряженной борьбе за медали.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград в различных видах спорта.

Франьо фон Алльмен родился 24 июля 2001 года в швейцарском Больтигене, кантон Берн. Он специализируется на скоростных дисциплинах горнолыжного спорта, прежде всего на скоростном спуске и супергиганте, и представляет клуб Skiclub Boltigen.

В Кубке мира фон Алльмен дебютировал в марте 2023 года, а уже в 2024 году впервые поднялся на подиум, после чего в сезоне 2024/25 одержал свои первые победы.

На чемпионате мира 2025 года в Заальбахе швейцарец выиграл два "золота", подтвердив статус одного из сильнейших скоростников своего поколения. Олимпийская победа в Милане и Кортина-д’Ампеццо стала для него первым титулом на Играх и открыла счет медалям Олимпиады-2026.

