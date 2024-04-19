Бронзовая серия Суперлиги Favbet началась самым результативным матчем сезона: кто победил

Заключительная стадия плей-офф Суперлиги Favbet началась первым матчем бронзовой серии "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы". В невероятном противостоянии с двумя овертаймами со счетом 101:99 свою третью победу над соперником в сезоне и первую в серии одержал столичный коллектив.

"Киев-Баскет" гораздо лучше соперника провел дебют поединка. Уже на 7-й минуте гандикап хозяев паркета достиг двузначной отметки (21:11). Киевляне на одном дыхании провели стартовую четверть, допустив всего два ложных броска. Сразу 16 очков в четверти при 100-процентной (!) реализации бросков по игре в этот игровой отрезок в свой актив записал молодой разыгрывающий киевлян Лев Кошеватский.

В один из моментов второй четверти отрыв подопечных Дмитрия Забирченко от соперника достиг 20 очков. Однако перед большим перерывом у "Мавп" усилиями Джелейна Далкорта стали выходить атаки с периметра, что позволило команде вдвое сократить свое отставание. Клуб из Черкасс наконец-то поймал свой ритм и по итогам первой половины игры соперников разделяло лишь 5 пунктов (46:41) в пользу "Киев-Баскета".

На старте четверти N3 подопечные Артема Слипенчука организовали рывок 7:0, позволивший им выйти вперед после длительной паузы. Снова, как и в предыдущих матчах плей-офф, "Мавпы" вел за собой Андрей Агафонов – 24 очка за три четверти. Во многом благодаря усилиям своего центрового клуб из Черкасс стал превосходить хозяев паркета в борьбе на щитах и ушел на последний перерыв в статусе лидера.

В первом пятиминутном отрезке заключительной четверти "Мавпы" оторвались от хозяев паркета уже на 9 пунктов, однако подопечные Дмитрия Забирченко в конце поединка вплотную подтянулись к сопернику. Судьба противостояния решалась на последних секундах основного времени, но она так и не была решена. За 5 секунд до сирены Лев Кошеватский после фола Далкорта получил право на 3 штрафных броска, ни разу не промахнулся и перевел игру в овертайм – 80:80.

В решающей пятиминутке команды играли уже без своих лидеров – Байнума и Агафонова, которые сели на скамью запасных через 5 фолов. Команды не смогли определить победителя и в первом овертайме – 92:92, хотя на последней секунде с периметра "на победу" бросал бигмен "Мавп" Александр Тищенко. Его ложный бросок означал проведение второго овертайма.

В нем на последних секундах победу одержал "Киев-Баскет". Вадим Заплотинский после прохода Льва Кошеватского совершил свой 21-й (!) подбор в матче и добавил мяч в корзину – 101:99 в пользу столичного клуба, что позволило ему повести в серии. Поединок стал наиболее результативным в сезоне Суперлиги.

Второй поединок серии команды проведут 23 апреля в Черкассах.

Суперлига. Плей-офф, серия за 3-е место, первый матч

Киев, ПС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" – 101:99 (30:14, 16:27, 13:22, 21:17, 21:19)

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