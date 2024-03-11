Вызван дебютант: Ребров изменил состав сборной Украины на матч с Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже спустя три дня после объявления состава команды на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 был вынужден внести в него изменения. Наставник "сине-желтых" перевел из резервного списка в основной сразу двух игроков.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Речь идет о правом защитнике "Динамо" Александре Тымчике и вингере "Днепра-1" Алексее Гуцуляке, для которого этот вызов в сборную стал дебютным.

Решение Реброва, вероятно, связано с повреждением хавбека "Жироны" Виктора Цыганкова. Наш соотечественник повредил колено в матче чемпионата Испании в минувшую субботу. Степень тяжести травмы украинца пока неизвестна.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С БОСНИЕЙ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Ливерпуль, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо" Киев), Георгий Судаков Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – "Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Форварды: Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Полузащитники: Егор Назарина ("Шахтер").

Напомним, сборной Украины, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы-2024 в Германии, нужно преодолеть сито плей-офф. 21 марта "сине-желтые" сыграют в полуфинале на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае победы через четыре дня подопечные Сергея Реброва сразятся за путевку на первенство с сильнейшим в паре Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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