'Больно это видеть'. Поступок 'новой любовницы Путина' вызвал ажиотаж у российских болельщиков

Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева посетила Московскую неделю моды и поделилась впечатлениями в соцсетях. Публикация вызвала активную реакцию среди болельщиков, которые раскритиковали содержание поста и его подачу.

Спортсменка сообщила, что мероприятие произвело на нее сильное впечатление. В своем сообщении она отметила, что дизайнеры "умеют удивлять", подчеркнула внимание к деталям и добавила, что ее "очень вдохновляет видеть, как развивается наша мода", а также заявила о намерении следить за новыми коллекциями.

Пост спровоцировал насмешки в комментариях. Часть пользователей усомнилась в искренности текста и предположила, что он написан не самой спортсменкой: один из комментаторов задал вопрос, "текст сгенерирован ИИ?", другой отметил, что это "сухой бюрократический текст", который "можно только на бумаге изобразить".

Также звучали предположения, что аккаунт ведут сторонние специалисты: по мнению пользователя, "она сдала в аренду чиновникам свои аккаунты", из-за чего появляются "чудовищные канцелярские посты".

Некоторые болельщики обратили внимание на несоответствие между заявленными эмоциями и стилем публикации. В комментариях указывалось, что вместо "живых разговоров и искренних эмоций" читатели видят "пластмассовые впечатления", а также задавался вопрос, "была ли она на выставке или не в курсе своих впечатлений".

Отдельная часть аудитории отреагировала резко негативно. Один из пользователей написал, что "не может смотреть на то, во что превращают уникальный талант", добавив: "больно это видеть". Другие комментаторы также высказывали ироничные замечания и критиковали содержание поста, отмечая его шаблонность и отсутствие индивидуальности.

Ранее Валиева неожиданно занялась рекламой мессенджера MAX и моментально спровоцировала шквал негатива. Пользователи восприняли публикацию как пропаганду на фоне давления на Telegram и обрушились на спортсменку с жесткой критикой.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе с Олимпиады-2022.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

