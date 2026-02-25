"Болезненный сигнал". Глава Минспорта прокомментировал случившееся со сборной Украины на Олимпиаде-2026
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подвел итоги выступления национальной команды на зимних Играх 2026 года. Чиновник заявил, что отсутствие наград стало показателем исчерпанности действующей системы управления спортом.
Сборная Украины на ОИ-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в Италии. На этих соревнованиях украинская команда установила национальный антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.
По словам главы ведомства, Украина завершила Олимпиаду-2026 без медалей, и это "болезненный, но честный сигнал" о необходимости изменений. В колонке на страницах издания РБК, он отметил, что можно было бы объяснить результат российской агрессией, однако предложил оценивать ситуацию объективно и напомнил, что перед полномасштабной войной, на Играх-2022 страна завоевала одно "серебро".
Министр указал, что климатические условия и состояние инфраструктуры влияют на подготовку в зимних дисциплинах и требуют системного обновления. При этом он поблагодарил спортсменов за выступление и подчеркнул, что они достойно представили страну.
Отдельно Бидный выделил санный спорт. Он сообщил, что в смешанной командной эстафете сборная Украины заняла шестое место, и назвал это лучшим результатом в истории страны в этой олимпийской дисциплине.
Также чиновник упомянул шлем памяти Владислава Гераскевича, который, по его словам, напомнил миру о цене, которую Украина платит за стремление жить в мире.
Глава Минспорта подчеркнул, что для стабильных медалей необходима система подготовки. Он привел данные о вовлеченности населения в спорт: в Норвегии, победившей на Олимпиаде-2026, регулярно занимаются спортом 60% жителей, во Франции — 71%, в Германии — 63%, в Великобритании — 70%, тогда как в Украине этот показатель составляет около 15%, среди детей — еще ниже.
Бидный сообщил, что переход к европейской модели предусматривает принятие нового рамочного закона "О спорте", который уже обсуждается с экспертным сообществом. По его словам, новая система должна увеличить долю регулярно занимающихся спортом с 15% до 40% и создать основу для работы более 20 000 спортивных клубов, после чего "топ-20 станет нормой, а медали — закономерностью".
