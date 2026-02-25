'Болезненный сигнал'. Глава Минспорта прокомментировал случившееся со сборной Украины на Олимпиаде-2026

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подвел итоги выступления национальной команды на зимних Играх 2026 года. Чиновник заявил, что отсутствие наград стало показателем исчерпанности действующей системы управления спортом.

Видео дня

Сборная Украины на ОИ-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в Италии. На этих соревнованиях украинская команда установила национальный антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

По словам главы ведомства, Украина завершила Олимпиаду-2026 без медалей, и это "болезненный, но честный сигнал" о необходимости изменений. В колонке на страницах издания РБК, он отметил, что можно было бы объяснить результат российской агрессией, однако предложил оценивать ситуацию объективно и напомнил, что перед полномасштабной войной, на Играх-2022 страна завоевала одно "серебро".

Министр указал, что климатические условия и состояние инфраструктуры влияют на подготовку в зимних дисциплинах и требуют системного обновления. При этом он поблагодарил спортсменов за выступление и подчеркнул, что они достойно представили страну.

Отдельно Бидный выделил санный спорт. Он сообщил, что в смешанной командной эстафете сборная Украины заняла шестое место, и назвал это лучшим результатом в истории страны в этой олимпийской дисциплине.

Также чиновник упомянул шлем памяти Владислава Гераскевича, который, по его словам, напомнил миру о цене, которую Украина платит за стремление жить в мире.

Глава Минспорта подчеркнул, что для стабильных медалей необходима система подготовки. Он привел данные о вовлеченности населения в спорт: в Норвегии, победившей на Олимпиаде-2026, регулярно занимаются спортом 60% жителей, во Франции — 71%, в Германии — 63%, в Великобритании — 70%, тогда как в Украине этот показатель составляет около 15%, среди детей — еще ниже.

Бидный сообщил, что переход к европейской модели предусматривает принятие нового рамочного закона "О спорте", который уже обсуждается с экспертным сообществом. По его словам, новая система должна увеличить долю регулярно занимающихся спортом с 15% до 40% и создать основу для работы более 20 000 спортивных клубов, после чего "топ-20 станет нормой, а медали — закономерностью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!