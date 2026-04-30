Юная болельщица новосибирского "Локомотива" столкнулся с приступом паранойи службы безопасности и стюардов перед матчем чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом". Девочку не хотели пускать на арену из-за того, что на ее плакате был нарисован мяч в сине-желтых цветах.

Соответствующее видео опубликовало пропагандистское издание "Советский спорт" в своем Telegram-канале. Школьница пришла на поединок вместе с отцом, чтобы поддержать "железнодорожников". Болельщица нарисовала плакат в поддержку команды, на котором изобразила волейбольный мяч в традиционных для этого вида спорта желтом и синем цветах.

Стюарды не хотели пропускать поклонников "Локомотива" на трибуны из-за того, что в припадке паранойи увидели в рисунке цвета флага Украины. После нескольких словесных перепалок отец девочки зарисовал мяч черным маркером и прошел с дочерью на трибуны.

Отметим, что в 2023 году военная разведка Великобритании публиковала отчет, в котором детально рассказывала о помешательстве россиян на национальных цветах нашей страны, в результате чего люди доносили на своих же соотечественников.

