'Это же провокация! Зачем заводить людей?' Легенда 'Динамо' довел до истерики чемпионку ОИ из РФ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пришла в ярость от слов легендарного футболиста киевского "Динамо" Алексея Михайличенко. Вице-чемпион Европы 1988 года, характеризуя россиян, назвал их падалью, отметив среди негативных качеств высокомерие и самовлюбленность.

Видео дня

В интервью пропагандистскому порталу lenta.ru Журова раскритиковала нашего соотечественника, обозвав его провокатором. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и депутатка Государственной думы также обвинила знаменитого динамовца в разжигании розни.

"Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня. Негодование. Зачем заводить людей? Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся в международные турниры, отвечать по-джентльменски чопорно", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка эпично прогнулась перед главарем Кремля, назвав Владимира Путина "самым демократичным президентом".

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова возмутилась включением в базу "Миротворец" знаменитых спортсменов из РФ, назвав это давлением со стороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!