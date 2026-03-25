Боксировал, чтобы выехать из СССР, отказался сменить гражданство Украины и зарабатывал на Шварценеггере: как Владимир Кличко выглядел в молодости и с чего начинал

25 марта 50-летний юбилей отмечает легенда мирового бокса, бывший чемпион по трем основным версиям супертяжелого веса Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО). Интересно, что выдающегося спортсмена могло не быть, если бы ему разрешили учиться на фельдшера, а гордиться достижениями бойца могла Германия, а не Украина, если бы он согласился сменить гражданство. Да и вообще боксом Владимир изначально занимался не столько ради титулов и кубков сколько, чтобы иметь возможность выезжать из СССР.

Видео дня

OBOZ.UA вспомнил, как начинал свой путь будущий олимпийский чемпион, и нашел фотографии из детства и молодости выдающегося бойца, который более 10 лет "правил" в королевском дивизионе.

Владимир появился на свет в 1976 году в военном городке Солнечный в Казахстане, где на тот момент служил его отец-военный. Поселок находился недалеко от космодрома Байконур, однако в отличие от своего старшего брата Виталия и сотни тысяч советских мальчишек будущий чемпион не мечтал стать космонавтом. И ему понадобилось определенное время и пример Виталия, чтобы найти свой путь.

Братьям Кличко пришлось много переезжать, пока в 1985 году отца не перевели в Киев, где первым домом боксеров стало общежитие вблизи аэропорта Жуляны. Кстати, именно оттуда в апреле 1986 года вылетали вертолеты, чтобы тушить пожар после аварии на АЭС в Чернобыле.

В 12 лет в столице Владимир вместе с братом организовали первый бизнес и начал зарабатывать "карманные" деньги. Идея была продавать фотографии кинозвезд 80-х. У Виталия как раз уже была камера, и когда они с братом получали газету с фото актеров, переснимали их, печатали снимки и продавали по 20 копеек в школьном дворе.

Интересно, что наибольшим спросом в то время пользовались Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, с которыми через много лет судьба сведет титулованных боксеров. "Когда я рассказывал об этом Шварценеггеру, то он в шутку попросил часть нашей прибыли", – вспоминал позже Владимир.

Когда отец будущих чемпионов получил в столице постоянную квартиру, братья нашли себе секции вне школы. Из-за травмы спины Владимир не мог пойти за Виталием в кикбоксинг, поэтому в 13 лет остановил свой выбор на боксе. Но, как позже признавался чемпион, тренировался не ради титулов и званий, а чтобы иметь возможность путешествовать за пределы Союза.

"Мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому. Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР, я хотел путешествовать", – рассказывал позже Владимир в эфире подкаста Miami Herbert Huddle.

"Пересечь границу в те времена могли либо политики, либо спортсмены. У обычного гражданина СССР были нулевые шансы путешествовать. Ты не мог покинуть страну. Для политика я был слишком молод, но для спортсмена подходил идеально", – признавался Кличко-младший.

Чтобы не заставило Владимира прийти в боксерский зал, у него оказался настоящий талант. Парень сразу выиграл чемпионат Киева. Однако сначала не связывал свое образование со спортом. В 14 лет он видел себя... фельдшером и решил поступать в медицинский техникум.

Родители поддержали сына, но приемная комиссия отказалась принимать у Кличко документы, мол, на фельдшерское отделение берут только с 15 лет. После неудачного поступления Кличко-младший вернулся в школу и захотел тренироваться у Владимира Золотарева в Спортивном клубе армии, где занимался и Виталий.

Золотарев согласился, но потом посоветовал родителям отдать младшего брата в спортивный интернат в Броварах, где он будет получать такие нагрузки, которые нужны для его возраста. Однако по вечерам он все равно приходил на тренировки в Киеве. После окончания спортинтерната Владимир поступил в пединститут в Переяслав-Хмельницком, где уже учился Виталий.

Интересно, что Золотарев запрещал Кличко спарринговать друг с другом, ведь тогда они находились в разных весовых категориях и по уровню подготовки младший брат отставал от старшего. Но они все равно делали это втайне от всех, что закончилось переломом ноги Владимира. Говорят, что именно после этого они пообещали матери никогда больше не драться.

Тем временем Владимир дважды выиграл чемпионат Украины и последнее в истории первенство Советского Союза среди спортшкол. В 1993 году Кличко-младший стал первым на чемпионате Европы, а через год в Стамбуле взял "серебро" юниорского чемпионата мира.

В том же 1994-м вместе с Виталием Владимир занял второе место на мировом чемпионате среди военнослужащих. Первое место ему помешало занять пищевое отравление. Говорили, что Кличко-младший перед финалом объелся в Тунисе экзотических фиников, врач снял его с турнира. Но он выиграл этот чемпионат уже через год.

Но историческая победа, которая открыла для Владимира почти все двери в боксе, ждала украинца на Олимпиаде-1996 в Атланте. На самом деле Кличко-младший нацеливался на поездку в США в категории до 91 кг, а вот в супертяжах лицензию завоевал Виталий. Однако в Атланту Кличко-старший не полетел из-за стероидов, которые нашли в его анализах.

Как рассказывал врач, работавший тогда с Виталием, украинский супертяжеловес принимал их для лечения травмы по совету немецкого медика. Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", поскольку он был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если конкуренты украинца имели такой расчет, то план провалился. Потому что вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов.

Правда, по словам Кличко-старшего, Владимиру пришлось непросто из-за стремительной смены категории: "Для него было достаточно сложно переходить из тяжелого веса в супертяжелый, а затем, уже на Олимпиаде, не только поддерживать форму, но и побеждать. И только благодаря целеустремленности и силе духа Владимир смог сначала победить в первом поединке, а затем и в финале".

2 августа в полуфинале Олимпиады Кличко-младший встретился с принципиальным соперником – россиянином Алексеем Лезиным, которому до этого уступил в финале чемпионата Европы-1995. Но на этот раз украинец доминировал в ринге и выиграл решением большинства судей. А 4 августа в финале ОИ-1996 Владимир одолел представителя Тонги Паэа Вольфграма.

"Воспоминания, как они есть. Атланта, 1996. Я был молодым спортсменом, который стремился к моей тогдашней самой большой цели – золотой медали. Успех дался нелегко. Мне приходилось терпеть трудности, чтобы этого достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, кроме таланта, – на силу воли", – признавался Владимир.

Интересно, что Кличко-младший стал первым представителем европеоидной расы, который завоевал золотую медаль в супертяжелом весе на олимпийском турнире.

И сразу после "золота" Атланты Владимир перешел в профессиональный бокс, подписав контракт с промоутерской компанией в Германии, а в 1998-м завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира WBC. В то время ему и его брату Виталию неоднократно предлагали получить паспорт гражданина Германии, где боксеры получили мировую известность, но они каждый раз отвечали отказом.

"Знаете, я украинское гражданство не променяю на какое-то другое, потому что тот человек, который находится в другой стране, не на своей родине, так или иначе является иностранцем и к нему относятся как к иностранцу. Ко мне относятся не как к иностранцу, ко мне относятся как к украинцу. Меня воспринимают, как украинца, и мой патриотизм украинца нравится немцам", – говорил Кличко-младший в 1998 году.

Всего в течение 21 года украинец был звездой в профессионалах и стал настоящей легендой мирового бокса, обладая всеми поясами, кроме WBC. Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Но регулярно запускались слухи, что Владимир поддерживает отличную форму и готов вернуться в ринг.

Казалось, что камбэк Доктора "Стальной Молот" таки состоится в прошлом году, а украинец имеет все шансы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса. Но никаких официальных заявлений от Кличко не прозвучало.

Тем временем Владимир продолжает воспитывать дочь от голливудской актрисы Хайден Панеттьери, развивает бизнес, читает собственный курс "Управление вызовами" в самых престижных учебных заведениях планеты и регулярно рассказывает о войне в Украине миру, посещая многочисленные встречи и конференции, пытаясь привлечь как можно больше партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!