Тайны личной жизни Владимира Кличко: где сейчас его единственная дочь и что произошло с экс-невестой спортсмена

Сегодня, 25 марта, украинскому профессиональному боксеру Владимиру Кличко исполнилось 49 лет. За время своей спортивной карьеры он провел 69 боев и одержал 64 победы, а также владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA.

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Однако не только профессиональная деятельность боксера привлекала внимание общественности, но и его личная жизнь. Долгое время он имел романтические отношения с голливудской актрисой Хайден Панеттьери, с которой воспитывал общую дочь и хотел жениться. Однако в 2018-м их любовь дала трещину, и пара разошлась. Как отметил брат спортсмена, мэр Киева Виталий Кличко: сейчас Владимир абсолютно свободный человек.

Что известно о Хайден Панеттьери

Роман между боксером и актрисой разгорелся в 2009 году. Их отношения развивались довольно стремительно, поэтому уже в 2013 влюбленные объявили о помолвке. В декабре следующего года появилась на свет общая дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери, которую родители назвали Кая-Евдокия. Однако даже после рождения ребенка они официально не узаконили свой брак, а в 2018 году заявили, что больше не вместе.

Хайден Панеттьери ведет активную деятельность в публичном пространстве, однако в 2024 году ее поведение начало несколько беспокоить фанатов. Во время интервью изданию People актриса не могла четко выразить свое мнение, постоянно делала паузы, а также общалась с журналистами с полуоткрытыми глазами. Поклонники заподозрили, что у знаменитости, которая в 2022 году откровенно призналась, что борется с алкогольной и наркотической зависимостями, случился рецидив. Тогда представитель актрисы отрицал подобные предположения.

Однако менее чем через месяц бывшая невеста Владимира Кличко попала в реабилитационный центр. Началу лечения способствовали родственники актрисы, которые, кстати, выгнали из дома знаменитости ее бойфренда Брайана Хикерсона. Дело в том, что еще в 2019 году избранник Панеттьери был арестован и обвинен в совершении тяжкого домашнего насилия против актрисы. Тогда пара разошлись, однако со временем возобновили отношения. Это вызвало беспокойство у родных звезды, ведь после примирения Панеттьери начала демонстрировать странное поведение.

Стоит отметить, что Владимир Кличко избегает вопросов о бывшей избраннице. Однажды журналисты поинтересовались у него о состоянии Панеттьери, на что он ответил: "Спасибо за интервью. Хорошего вечера".

Где сейчас единственная дочь боксера

9 декабря 2014 голливудская актриса родила от боксера девочку Кайю-Евдокию. Появление ребенка на свет стало несколько сложным событием для Хайден Панеттьери, ведь ей пришлось пережить послеродовую депрессию. Тогда звезде казалось, что она сможет решить проблемы благодаря алкоголю и психоактивным веществам, из-за злоупотребления которыми впервые попала в реабилитационный центр. В то время Кайи-Евдокии было всего 4 месяца, так что Владимир Кличко получил полную опеку над наследницей.

"Я чувствовала себя очень виноватой, но в то же время я пыталась сказать себе: если я не в порядке, то не смогу быть лучшей матерью для Кайи. Я знала, что лучшее, что я могу сделать – это принять это трудное решение и просто попытаться поработать над собой", – поделилась актриса.

Сейчас девочка живет с Владимиром Кличко, однако довольно часто проводит время с мамой. По словам актрисы, наследница живет "между Украиной и Германией". Хотя боксер почти не делится информацией о дочери, Хайден Панеттьери раскрыла, что Кайя-Евдокия прекрасно владеет несколькими языками: английским, русским, украинским, немецким и овладевает французским. Девочка также является искренней поклонницей лыжного и конного спорта.

Интересно, что Кайя-Евдокия не хочет отличаться от своих сверстников. По словам актрисы, девочку возят в школу на лодке, что ей совсем не нравится.

"Я сидела с ней и ее папой Владимиром, и он рассказывал мне о ее новой школе, как она не хочет ходить туда. И я спросила, почему. И Владимир ответил "Почему... Почему... Я тебе объясню, почему. Потому что некоторые ее друзья ездят в школу на автобусе, некоторые подвозят их родители или няни, а Кайя не любит ходить в школу, потому что ей нужно плыть туда на лодке", – отметила актриса.

Женщины в жизни боксера

Хайден Панеттьери была далеко не единственной любимой Владимира Кличко. В 1996-м боксер женился на модели Александре Авизовой, которая была старше его на год и уже имела ребенка. Их брак длился около полутора лет, после чего пара развелась. Со временем сердце спортсмена завоевала пилот Марина Эрнандес, однако этот роман закончился очень быстро. Девушка болезненно пережила разрыв, поэтому даже хотела совершить самоубийство, выпрыгнув из окна. К счастью, ее удалось спасти.

Со временем чувства разгорелись между Владимиром Кличко и моделью Дианой Ковальчук. Боксер признавался, что их отношения были наполнены романтикой, однако в определенный момент они решили взять паузу, после которой разошлись навсегда. Приписывали спортсмену и роман с чешской супермоделью Каролиной Курковой, а позже – американской актрисой Люси Лью.

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