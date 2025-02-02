Боксер-чемпион из Харькова выиграл нокаутом бой в США, отправив соперника трижды в нокдаун. Видео

Выступающий за Польшу уроженец Харькова Фёдор Черкашин (26-1, 16 КО) одержал яркую победу на вечере бокса в Ньюарке (США). 29-летний чемпион WBC International в среднем весе нокаутировал бойца из Ганы Патрика Аллотея (44-8, 34 КО).

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С самого начала поединка Черкашин захватил инициативу, демонстрируя превосходство в технике и скорости. Уже в дебюте схватки он отправил Аллотея в нокдаун мощным левым хуком.

В дальнейшем ситуация повторилась: серия точных ударов привела ко второму нокдауну ганского боксёра.

В третьем раунде Черкашин продолжил давление и после очередной комбинации ударов Аллотей оказался на настиле ринга в третий раз. После этого ефери остановил бой, присудив Черкашину победу техническим нокаутом.

Эта победа стала для Фёдора Черкашина 26-й в профессиональной карьере и 16-й, одержанной нокаутом.

После боя Черкашин отметил, что тщательно изучал стиль соперника и был готов к его сильным сторонам, таким как скорость и опыт. Он подчеркнул, что план на бой заключался в постоянном давлении и использовании слабых мест в защите Аллотея.

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