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Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) намерен вернуться на ринг уже в середине лета. 27-летний супертяж из Лондона при этом пока не знает имени своего соперника, однако при таком раскладе им вряд ли станет Александр Усик (23-0, 14 КО), который свой следующий бой планирует не раньше августа.

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В интервью talkSPORT Дюбуа подчеркнул, что ему все равно, кто выйдет против него на очередной поединок. Британский боксер добавил, что готов подраться с кем угодно и продемонстрировать болельщикам свой высокий класс после того, как у него сорвался в феврале бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

"Я не знаю, кто будет моим следующим оппонентом. Все, что я знаю это то, что я собираюсь драться в июле. Это то, что мне говорят и что мы планируем. Это моя дата. Усик или Паркер – я не знаю, кто из них будет. Меня это не волнует. Все, чего я хочу, – это вырубить кого-то и отправить спать. Я хочу вернуться на ринг и показать все людям. Я готов", – сказал Дюбуа.

Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Ранее британец назвал бой с Паркером своим приоритетом. В то же время IBF определила для Дюбуа "шокирующую альтернативу" Усику.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка
Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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