Бой с Усиком сорван? Дюбуа назвал дату следующего поединка

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) намерен вернуться на ринг уже в середине лета. 27-летний супертяж из Лондона при этом пока не знает имени своего соперника, однако при таком раскладе им вряд ли станет Александр Усик (23-0, 14 КО), который свой следующий бой планирует не раньше августа.

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В интервью talkSPORT Дюбуа подчеркнул, что ему все равно, кто выйдет против него на очередной поединок. Британский боксер добавил, что готов подраться с кем угодно и продемонстрировать болельщикам свой высокий класс после того, как у него сорвался в феврале бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

"Я не знаю, кто будет моим следующим оппонентом. Все, что я знаю это то, что я собираюсь драться в июле. Это то, что мне говорят и что мы планируем. Это моя дата. Усик или Паркер – я не знаю, кто из них будет. Меня это не волнует. Все, чего я хочу, – это вырубить кого-то и отправить спать. Я хочу вернуться на ринг и показать все людям. Я готов", – сказал Дюбуа.

Ранее британец назвал бой с Паркером своим приоритетом. В то же время IBF определила для Дюбуа "шокирующую альтернативу" Усику.

Недавно Всемирная боксерская организация (WBO) выдвинула ультиматум украинцу, назначив ему обязательную защиту. Наш боксер спокойно отреагировал на это решение.

Также Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа.

Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. В то же время стало известно, как украинец собирается противостоять ультиматуму WBO.

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