Бой чемпиона Украины по боксу в Польше завершился с необычным результатом. Видео

Чемпион Украины по боксу Виталий Стальченко (13-1-1, 8 КО) не смог одержать победу в поединке в Польше. 25-летний уроженец Покровского, представляющий тяжелый дивизион, неожиданно завершил вничью бой против словака Лукаса Лабаско (5-1-2, 3 КО).

Поединок прошел в Белостоке на арене Hala Szkoly Podstawowej. Восьмираундовое противостояние не отличалось активностью: оба боксера действовали осторожно и практически не обостряли ситуацию в атаке.

Виталий выглядел чуть активнее за счет передвижений по рингу, однако результативных действий было недостаточно для уверенного преимущества. Судейские записки зафиксировали раздельную ничью: 76-76, 77-75 и 76-76.

Стальченко является чемпионом Украины среди профессионалов в супертяжелом весе и обладателем титула WBC Ukraine, который он завоевал в поединке против Алексея Жука.

В любительской карьере он становился бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров и двукратным чемпионом Украины. На профессиональном ринге также имеет победы над Джемалом Бошняком, Мухиддином Раджапбаевым и Норбертом Секерешем.

