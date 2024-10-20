Боец, унизивший Тайсона Фьюри, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде. Видео

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну (0-1, 0КО) победно вернулся в смешанные единоборства (ММА), добыв седьмую подряд победу в ММА. 38-летний камерунец на шоу PFL Battle of the Giants в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выиграл титульный бой в тяжелом весе против Ренана Феррейры из Бразилии.

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Схватка завершился в первом же раунде. Нганну смог свалить опонента в партер, а затем забить мощными ударами в голову.

Комментируя свой успех чемпион заявил, что принял бой против Феррейры только из-за своего 1.5 летнего сына, который умер в апреле 2024-го.

"Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него", – сказал чемпион PFL.

Отметим, что для Нганну это был дебютный поединок PFL. Он подписал контракт в мае-2023, а после этого провел два боя в боксе.

Год назад Нганну проиграл Тайсону Фьюри, однако по ходу схватки смог отправить того в сенсационный нокдаун. 9 марта Фрэнсис без шансов уступил Энтони Джошуа.

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