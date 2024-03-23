'Ближе к концу боя...' Озвучено, что произойдет в поединке Усик – Фьюри

Известный украинский боксер Назри Рагимов (13-3, 7 КО) поделился своим прогнозом о бое между обладателем титула WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) с британским супертяжем WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Чемпион Украины и UBO в первом полусреднем весе уверен, что схватка за статус абсолютного чемпиона мира завершится досрочно.

Первый в истории боксерский поединок в супертяжелом весе за абсолютное чемпионство эпохи четырех поясов состоится 18 мая.

"Это будет очень крутой ивент в Саудовской Аравии. Я даю 70% на 30%, что Усик переиграет Фьюри и к концу боя нокаутирует Тайсона", – заявил Рагимов в интервью Xsport.ua..

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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