'Благодарил диктатора Путина': министр спорта рассказал, что РФ привлекает к соревнованиям оккупантов, искалеченных в Украине, а мировое сообщество возвращает террористов

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил недовольство тем, что Международный паралимпийский комитет восстановил права паралимпийского комитета РФ. Ведь по своей сути он является террористической организацией – полностью поддерживает войну в нашей стране и оправдывает агрессора. Но борьба за отстранение россиян от соревнований продолжается, и на Паралимпиаду-2026 они, к счастью, не едут из-за непоколебимой позиции ряда организаций.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Матвей Бедный рассказал, насколько он доволен промежуточными результатами борьбы с отстранением представителей страны-агрессора.

"Это постоянная борьба, ежедневная. Ежедневно мы рассматриваем какие-то кейсы и решаем, как реагировать. Это не только письма, которые мы пишем. Это только верхушка айсберга. А еще отдельная дипломатическая работа, это переговоры с нашими партнерами – фактически ежедневные", – подчеркнул министр.

Но политик считает, что всегда можно лучше: "На самом деле быть довольным тем, что Международный паралимпийский комитет восстановил права паралимпийского комитета России, это, по моему мнению, абсолютная недостойная иллюстрация того, во что может превратиться злоупотребление принципами автономии спорта".

"Потому что паралимпийский комитет России фактически по тому, что он делает, является террористической организацией. Он восхваляет, он поддерживает полностью эту войну, он оправдывает агрессора, он привлекает в свои ряды тех оккупантов, которые искалечились во время попыток захватить нашу землю, нашу страну. Он полностью подчинен высшему политическому руководству", – уверен Бедный.

"А президент паралимпийского комитета РФ уже благодарил российского диктатора Путина за то, что восстановление в правах – это его дипломатическая работа. Фактически видим все признаки того, что это прямое коррупционное и такое политическое влияние, манипуляция", – добавил министр.

Конечно, в таких условиях очень сложно бороться, но, несмотря на все это, Украина имеет определенные успехи. В частности, это касается Паралимпийских игр. Ведь несмотря на решение восстановить Паралимпийский комитет РФ в его правах на зимней Паралимпиаде-2026, россиян не будет из-за непоколебимой позиции ряда международных федераций.

"Что будет происходить дальше – зависит тоже, в принципе, от нас. А мы делаем все, что можем, чтобы и в дальнейшем спортивное сообщество осознавало свою ответственность за то, каким является лицо современного спорта – ответственным или дающим арену для оправдания российского военного преступления", – высказался Бедный.

Ранее министр молодежи и спорта рассказал о подготовке украинцев к Олимпиаде-2026 в условиях тотальной экономии, возвращения террористической организации из РФ и отсутствия зимних арен.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина назвала призовые для медалистов Олимпиады-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!