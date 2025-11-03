'В условиях тотальной экономии': министр спорта рассказал о подготовке украинцев к Олимпиаде-2026, возвращении террористов из РФ и отсутствии зимних арен

До начала зимней Олимпиады-2026 в Италии осталось менее 100 дней, и министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, что в условиях войны финансирование подготовки наших атлетов происходило в рамках необходимого минимума. А развитие необходимой инфраструктуры сейчас не ко времени. Также он выразил разочарование тем, что был восстановлен в правах Паралимпийский комитет России, но борьба с отстранением представителей стран-агрессоров продолжается.

В комментарии OBOZ.UA министр рассказал, как проходило обеспечение украинских спортсменов к ОИ-2026 и какие были самые главные проблемы в подготовке к этой первой зимней Олимпиаде во время полномасштабного вторжения РФ.

– Понятно, что вопрос подготовки связан со значительными финансовыми инвестициями. Сейчас в условиях тотальной экономии, которую мы все, как граждане Украины, должны соблюсти, потому что основные приоритеты у нас – оборона, подготовка происходит в рамках необходимого минимума.

В зимних видах спорта это всегда довольно сложно, потому что инфраструктура для этой подготовки достаточно дорогостоящая. Поскольку у нас нет тех условий, которые обеспечивают подготовку в ряде видов спорта, украинские спортсмены нуждаются в подготовке за рубежом. Поэтому это, собственно и является основной проблемой.

И еще ряд проблем, конечно, связан с тем, что наши спортсмены, это – прежде всего украинцы, а психологическая составляющая является очень важной частью подготовки. И даже находясь за границей, сосредоточиться на подготовке и не думать о тех событиях, которые происходят дома с их близкими, фактически невозможно. Поэтому сложности всегда присутствуют, но мы верим в наших олимпийцев и болеем за них.

– Да, ситуация с аренами для зимних видов спорта у нас, мягко говоря, не очень хорошая. И, конечно, главное сейчас – обеспечить всем необходимым наших защитников и защитниц. Но нет ли возможности обеспечить наших спортсменов-зимников хотя бы минимальными условиями в Украине? Например, скелетон давно просит хотя бы стартовую эстакаду.

– Смотрите, в первые дни после войны была разрушена новая современная ледовая арена в Северодонецке. Я не буду даже говорить, сколько ресурса туда было инвестировано. А построить сейчас, во время войны, еще одну арену, вытянув деньги из потребностей обороны, ну это было бы просто безответственно.

Мы, конечно, должны сегодня говорить о развитии базовой инфраструктуры, для того, чтобы наши граждане, в частности, наши ветераны, могли заниматься адаптивным спортом, для того, чтобы наши дети могли вести здоровый, активный образ жизни. Это является подходом рациональным.

Но пока продолжаются боевые действия, пока каждую неделю враг атакует нас различными типами вооружения, мы точно не будем вкладывать средства в развитие большой, очень дорогой инфраструктуры, которая обычно строится для проведения международных соревнований.

То есть, если мы строим дворец спорта, его надо использовать уже для проведения международных спортивных соревнований. Проведение таких мероприятий на сегодня является – по понятным причинам – невозможным. Поэтому мы будем рационально и последовательно развивать нашу инфраструктуру.

– Не могу не поставить нашего болезненного вопроса – о борьбе с недопуском россиян к международным соревнованиям. Особенно это касается зимней Олимпиады и Паралимпиады-2026 в Италии. Насколько довольны этими промежуточными результатами?

– Это постоянная борьба, ежедневная. Ежедневно мы рассматриваем какие-то кейсы и решаем, как реагировать. Это не только письма, которые мы пишем. Это только верхушка айсберга. А еще отдельная дипломатическая работа, это переговоры с нашими партнерами – фактически ежедневные.

Конечно, у меня есть принцип, что всегда можно лучше. И на самом деле быть довольным тем, что Международный паралимпийский комитет восстановил права Паралимпийского комитета России, это, на мой взгляд, абсолютная недостойная иллюстрация того, во что может превратиться злоупотребление принципами автономии спорта.

Потому что Паралимпийский комитет России фактически по тому, что он делает, является террористической организацией. Он восхваляет, он поддерживает полностью эту войну, он оправдывает агрессора, он привлекает в свои ряды тех оккупантов, которые искалечились во время попыток захватить нашу землю, нашу страну. Он полностью подчинен высшему политическому руководству.

А президент паралимпийского комитета РФ уже благодарил российского диктатора Путина за то, что восстановление в правах – это его дипломатическая работа. Фактически видим все признаки того, что это прямое коррупционное и такое политическое влияние, манипуляция.

Конечно, с этим очень сложно бороться, но, как вы знаете, мы имеем определенные успехи, в частности на Паралимпийских играх. Ведь, несмотря на это решение на зимней Паралимпиаде-2026 не будет россиян. Что будет происходить дальше – зависит тоже, в принципе, от нас.

А мы делаем все, что можем, чтобы и в дальнейшем спортивное сообщество осознавало свою ответственность за то, каким является лицо современного спорта – ответственным или дающим арену для оправдания российского военного преступления.

