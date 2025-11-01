Украина назвала призовые для медалистов Олимпиады-2026

Украина определила размеры выплат спортсменам, которые завоюют медали на зимних Олимпийских играх-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Суммы за "золото" останутся на уровне Парижа, однако вознаграждение за "серебро" и "бронзу" будет изменено.

Видео дня

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что олимпийский чемпион получит 125 тысяч долларов. За "серебро" предусмотрено 80 тысяч долларов, а призеры, взявшие "бронзу", заработают 55 тысяч долларов: это меньше, чем озвученные весной 2024 года суммы для участников летней Олимпиады, где за второе и третье места платили 100 и 80 тысяч долларов соответственно.

По словам Гутцайта, украинская делегация будет рассредоточена по разным олимпийским кластерам в Италии: в каждом из них спортсмены получат доступ к медицинскому и техническому персоналу. Даты выезда на Игры пока утверждаются: часть сборной отправится из Украины, другие атлеты присоединятся к команде из европейских локаций, в зависимости от графиков подготовки.

Для сравнения: на летней Олимпиаде 2024 Украина выиграла 12 медалей (3 "золота", 5 "серебра", 4 "бронзы") и выплатила призовые суммы в размере: 125 000 долларов за "золото", 100 000 долларов за "серебро" и 80 000 долларов за "бронзу".

На предыдущей зимней Олимпиаде (в 2022 году) сборная Украины завоевала 1 медаль — серебряную. Она в активе фристайлиста Александра Абраменко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!