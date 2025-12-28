'Битва полов'. Лучшую теннисистку планеты, которая гнобила украинок, разгромили в самом необычном матче века. Видео

В Дубае состоялся выставочный матч "Битва полов", в котором первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно уступила представителю мужского тура. Белорусскую теннисистку уверенно обыграл австралиец Ник Кирьос, занимающий лишь 671-е место в мировом рейтинге.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса и продолжалась 1 час 17 минут.

Матч проходил по специальному регламенту, призванному уравнять условия соперников: у обоих игроков была только одна подача без второй попытки, а сторона корта, на которой играла Соболенко, была уменьшена на 9 процентов по сравнению со стандартом.

Оба сета игрались до шести геймов, а в случае третьей партии был предусмотрен тай-брейк до 10 очков.

Несмотря на статус четырёхкратной победительницы турниров "Большого шлема" и лидера мирового рейтинга, Соболенко не смогла навязать борьбу. За матч Кирьос сделал один эйс и реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. Белоруска не выполнила ни одной подачи навылет и использовала лишь три из семи возможностей на приёме.

Перед игрой Соболенко публично выражала уверенность в своей победе, однако уже после матча признала, что условия и сам характер противостояния оказались непривычными.

По её словам, формат встречи и уменьшенный корт потребовали быстрых корректировок, а игра против мужчины оказалась значительно более скоростной и физически тяжёлой.

Она также отметила, что получила серьёзную нагрузку, после которой рассчитывает хорошо восстановиться, и добавила, что этот матч стал для неё важным этапом подготовки к новому сезону.

Арина Соболенко, которой 27 лет, является четырёхкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и двукратной победительницей в паре.

30-летний Ник Кирьос в данный момент находится на самом дне рейтинга, однако ранее поднимался до 13-й позиции, а в 2022 году выиграл Australian Open в парном разряде.

