"Битва полов". Лучшую теннисистку планеты, которая гнобила украинок, разгромили в самом необычном матче века. Видео
В Дубае состоялся выставочный матч "Битва полов", в котором первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно уступила представителю мужского тура. Белорусскую теннисистку уверенно обыграл австралиец Ник Кирьос, занимающий лишь 671-е место в мировом рейтинге.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Кирьоса и продолжалась 1 час 17 минут.
Матч проходил по специальному регламенту, призванному уравнять условия соперников: у обоих игроков была только одна подача без второй попытки, а сторона корта, на которой играла Соболенко, была уменьшена на 9 процентов по сравнению со стандартом.
Оба сета игрались до шести геймов, а в случае третьей партии был предусмотрен тай-брейк до 10 очков.
Несмотря на статус четырёхкратной победительницы турниров "Большого шлема" и лидера мирового рейтинга, Соболенко не смогла навязать борьбу. За матч Кирьос сделал один эйс и реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. Белоруска не выполнила ни одной подачи навылет и использовала лишь три из семи возможностей на приёме.
Перед игрой Соболенко публично выражала уверенность в своей победе, однако уже после матча признала, что условия и сам характер противостояния оказались непривычными.
По её словам, формат встречи и уменьшенный корт потребовали быстрых корректировок, а игра против мужчины оказалась значительно более скоростной и физически тяжёлой.
Она также отметила, что получила серьёзную нагрузку, после которой рассчитывает хорошо восстановиться, и добавила, что этот матч стал для неё важным этапом подготовки к новому сезону.
Арина Соболенко, которой 27 лет, является четырёхкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и двукратной победительницей в паре.
30-летний Ник Кирьос в данный момент находится на самом дне рейтинга, однако ранее поднимался до 13-й позиции, а в 2022 году выиграл Australian Open в парном разряде.
Напомним, что Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира, устроила гнусное представление.
Позже на камеру попало то, что сказала Марта о Соболенко во время их поединка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!