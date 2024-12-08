Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахте состоялся мужская гонка с массовым стартом. Лучшим результатом для сборной Украины стало 12-е место Антона Дудченко.

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27-летний сумчанин идеально прошел все четыре огневых рубежа и до последнего претендовал на подиум. Лишь невысокая скорость не позволила украинцу бороться за призовые места.

Еще два представителя сборной Украины расположились за пределами двадцатки. Дмитрий Пидручный стал 24-м (1-1-1-2), а Виталий Мандзын – 27-м (1-1-0-2).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ни одна из украинских биатлонисток не пришла в микст-зону для общения с журналистами после спринтерской гонки. Главный тренер женской сборной Украины Николай Зоц объяснил это разочарованием спортсменок из-за результатов.

Ранее на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Лидер нашей сборной Виталий Мандзын пробежал спринт, находясь на первом месте в молодежном зачете Кубка мира. Это уникальное достижение для украинского биатлона, ранее не удавалось ни одному из наших соотечественников.

Благодаря новым возрастным ограничениям, введенным Международным союзом биатлонистов перед сезоном, Мандзын возглавил зачет после первой гонки.

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