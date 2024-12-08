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Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахте состоялся мужская гонка с массовым стартом. Лучшим результатом для сборной Украины стало 12-е место Антона Дудченко.

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27-летний сумчанин идеально прошел все четыре огневых рубежа и до последнего претендовал на подиум. Лишь невысокая скорость не позволила украинцу бороться за призовые места.

Еще два представителя сборной Украины расположились за пределами двадцатки. Дмитрий Пидручный стал 24-м (1-1-1-2), а Виталий Мандзын – 27-м (1-1-0-2).

Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ни одна из украинских биатлонисток не пришла в микст-зону для общения с журналистами после спринтерской гонки. Главный тренер женской сборной Украины Николай Зоц объяснил это разочарованием спортсменок из-за результатов.

Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

Ранее на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Лидер нашей сборной Виталий Мандзын пробежал спринт, находясь на первом месте в молодежном зачете Кубка мира. Это уникальное достижение для украинского биатлона, ранее не удавалось ни одному из наших соотечественников.

Биатлонист сборной Украины выдал идеальную стрельбу в масс-старте Кубка мира по биатлону

Благодаря новым возрастным ограничениям, введенным Международным союзом биатлонистов перед сезоном, Мандзын возглавил зачет после первой гонки.

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