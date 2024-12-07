Впервые в истории! Украина установила уникальное достижение на Кубке мира по биатлону

На Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Лидер нашей сборной Виталий Мандзын пробежал спринт, находясь на первом месте в молодежном зачете Кубка мира. Это уникальное достижение для украинского биатлона, ранее не удавалось ни одному из наших соотечественников.

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Благодаря новым возрастным ограничениям, введенным Международным союзом биатлонистов перед сезоном, Мандзын возглавил зачет после первой гонки.

В спринте, выступая в синей майке, украинец занял 14-е место, что стало вторым лучшим результатом в его карьере. Успех позволил ему отобраться в дебютный масс-старт (воскресенье, 8 декабря, 15:30), где он продолжит борьбу за лидерство в молодежном зачете.

На данный момент Мандзын уверенно лидирует в зачете U23 с 82 очками, опережая ближайшего соперника Кэмпбелла Райта (США) на 14 пунктов. Для украинца это особое достижение: он выступает на Кубке мира всего второй сезон, но уже демонстрирует результаты на уровне лучших молодых биатлонистов мира.

"Не думаю, что на этом нужно делать акцент, продолжаем дальше выполнять свою работу. Это просто приятный бонус, для большей мотивации работать дальше. Надеюсь, что она продержится долго", – говорил Мандзын в эксклюзивном комментарии для "Суспильне.Спорт" перед стартом спринтерской гонки.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря Виталий Мандзын занял 4-е место на 1-м этапе КМ, что стало личным рекордом на уровне Кубка мира. До этого его лучшим результатом была 31-я позиция в спринте в Оберхофе в сезоне 2023/2024.

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