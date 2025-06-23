'Безголовые. Они все фашисты': чемпион ОИ из РФ в истеричном припадке набросился на европейцев

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в истерическом припадке набросился на страны Балтии, Западной и Северной Европы, обвинив их в отстранении россиян от международных турниров. Бывший биатлонист выдал полную фейков речь о величии РФ, а также обвинил всех вокруг в фашизме.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева о "скандинавском лобби" в Международном союзе биатлонистов (IBU). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот призвал к уничтожению Европы.

"Это безголовые, отмороженные три профашистские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия – ред.). Все они во время Великой Отечественной войны шли против России. Мы их называли братскими странами, а я всегда звал их фашистами. Прибалты и вся Европа тоже против нас воевали. Мы говорим, что очистили Европу от фашистов, а на деле они все там фашисты. Я всегда говорил, действовать нужно по принципу Тихонова: когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю и только потом открываю. Тогда нас будут уважать во всем мире", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин выступил за агрессию в отношении западных стран и, в частности, призвал заморозить их, "как последних собак", перекрытием газа.

Как сообщал OBOZ.UA, 78-летний Александр Тихонов со словами "жаль, что они тогда их не добили под Прагой" высказал сожаление из-за того, что гитлеровская Германия не уничтожила чехов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!