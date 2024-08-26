Блог | "Без мрії не можна жити": блиц с вратарем сборной Украины по футболу
\ украинском футболе всегда были и есть хорошие вратари: Антон Идзковский, Олег Макаров, Николай Уграицкий, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык. И это я далеко не всех назвал…
Отличается надежной игрой и Анатолий Трубин – воспитанник донецкого "Шахтера", голкипер национальной сборной, дебют в которой состоялся в марте 2021 года в поединке со сборной Казахстана. Сейчас он защищает цвета лиссабонской "Бенфики".
Родился Трубин 1 сентября 2001 года. Высокий – 199 см, боевой вес – 87 кг. Обладает хорошей реакцией. Предлагаем вам небольшое блиц-интервью с Анатолием.
- Что круче – выиграть Лигу чемпионов или чемпионат Европы?
- Моя самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов с клубом, а со сборной чемпионат Европы и мира. Как поется в одной из песен: "Без мрії не можна жити…"
- Назови, на твой взгляд, три лучших футболиста и клуба на данный момент.
- Футболисты – Мбаппе, Роналду и Месси. Клубы – "Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ. Это мое мнение.
- Самый памятный стадион, на поле которого приходилось играть?
- "Сан-Сиро" в Италии. Приятно играть на стадионах, трибуны которых заполнены.
- Читаешь футбольную прессу и комментарии болельщиков?
- Стараюсь периодически читать.
- Что любишь коллекционировать?
- Люблю собирать футбольные наклейки, особенно игроков и вратарей клубов, сборных, против которых приходилось играть.
- Три места, где хотелось бы побывать?
- США, Канада, Австралия. Могу продолжить этот список.
- Любимый сериал?
- "Игра престолов".
- Любимое блюдо?
- Паста с курицей.
- Недостаток твоего характера?
- Считаю, что я чересчур добрый.
- Что больше всего ценишь в людях?
- Простоту, доброту и возможность всегда оставаться самим собой.
- Вызов в национальную сборную для тебя – это что?
- Всегда позитивные эмоции. Это то, во имя чего ты стараешься становиться лучше, играть вместе с лучшими футболистами родной страны против лучших игроков других стран. Это счастье.