\ украинском футболе всегда были и есть хорошие вратари: Антон Идзковский, Олег Макаров, Николай Уграицкий, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык. И это я далеко не всех назвал…

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Отличается надежной игрой и Анатолий Трубин – воспитанник донецкого "Шахтера", голкипер национальной сборной, дебют в которой состоялся в марте 2021 года в поединке со сборной Казахстана. Сейчас он защищает цвета лиссабонской "Бенфики".

Родился Трубин 1 сентября 2001 года. Высокий – 199 см, боевой вес – 87 кг. Обладает хорошей реакцией. Предлагаем вам небольшое блиц-интервью с Анатолием.

- Что круче – выиграть Лигу чемпионов или чемпионат Европы?

- Моя самая большая мечта – выиграть Лигу чемпионов с клубом, а со сборной чемпионат Европы и мира. Как поется в одной из песен: "Без мрії не можна жити…"

- Назови, на твой взгляд, три лучших футболиста и клуба на данный момент.

- Футболисты – Мбаппе, Роналду и Месси. Клубы – "Манчестер Сити", "Бавария" и ПСЖ. Это мое мнение.

- Самый памятный стадион, на поле которого приходилось играть?

- "Сан-Сиро" в Италии. Приятно играть на стадионах, трибуны которых заполнены.

- Читаешь футбольную прессу и комментарии болельщиков?

- Стараюсь периодически читать.

- Что любишь коллекционировать?

- Люблю собирать футбольные наклейки, особенно игроков и вратарей клубов, сборных, против которых приходилось играть.

- Три места, где хотелось бы побывать?

- США, Канада, Австралия. Могу продолжить этот список.

- Любимый сериал?

- "Игра престолов".

- Любимое блюдо?

- Паста с курицей.

- Недостаток твоего характера?

- Считаю, что я чересчур добрый.

- Что больше всего ценишь в людях?

- Простоту, доброту и возможность всегда оставаться самим собой.

- Вызов в национальную сборную для тебя – это что?

- Всегда позитивные эмоции. Это то, во имя чего ты стараешься становиться лучше, играть вместе с лучшими футболистами родной страны против лучших игроков других стран. Это счастье.