Без двух легионеров: Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил 24 футболиста на товарищеский матч с Германией, который состоится 3 июня. Наставник "сине-желтых" пока не может рассчитывать на вратаря "Реала Андрея Лунина и защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Лунин в минувшую субботу выиграл Лигу чемпионов, однако не сыграл в финале с "Боруссией", а Миколенко продолжает восстанавливаться после травмы.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

После игры в Нюрнберге сборная Сергея Реброва проведет спарринги с Польшей (7 июня в 21:45) и Молдовой (11 июня в 19:00).

Как сообщал OBOZ.UA, полный стадион в Мадриде устроил овации вратарю сборной Украины Андрей Лунину.

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