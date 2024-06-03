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Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 1 июня, начинает игровую часть подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Именно хозяева первенства станут первыми соперниками "сине-желтых" в товарищеских матчах перед турниром.

Игру принимает стадион "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрнберге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

ПРОГНОЗ НА ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 4,60. А показатели на успех украинцев достигают уровня 6,50.

Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

СУДЬИ НА ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии, которую возглавляет Вальтер Альтманн. Помогать ему будут лайнсмены Максимилиан Кольбич и Андреас Вичнигг. Роль четвертого рефери исполнит Харальд Лехнер.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Юлиан Вайнбергер.

Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для Украины. Сейчас мы делаем все для наших защитников. Попадание на Евро – очень важный шаг для нас. То, что мы сделали действительно важно для нашего народа и страны. Я считаю, что в Германии футбол – номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах. У немецкой сборной есть новый тренер. На мой взгляд, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Германия: Нойер – Хенрикс, Та, Кох, Раум – Киммих, Гюндоган – Сане, Мюллер, Мусиала – Хаверц.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Талаверов, Матвиенко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Судаков, Мудрик – Довбик.

Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Год назад команды встречались в матче, который стал 1000-м для Бундестим. Тогда в спарринге в Бремене украинцы и немцы сыграли вничью 3:3.

В целом же, соперники девять раз встречались друг с другом. "Сине-желтые" еще никогда не побеждали Германию, сыграв четырежды вничью и пять раз проиграв. Разница мячей 10-20, причем половину голов украинцев провел Андрей Шевченко.

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