Германия – Украина: все подробности товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 1 июня, начинает игровую часть подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Именно хозяева первенства станут первыми соперниками "сине-желтых" в товарищеских матчах перед турниром.

Игру принимает стадион "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрнберге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 4,60. А показатели на успех украинцев достигают уровня 6,50.

СУДЬИ НА ГЕРМАНИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Австрии, которую возглавляет Вальтер Альтманн. Помогать ему будут лайнсмены Максимилиан Кольбич и Андреас Вичнигг. Роль четвертого рефери исполнит Харальд Лехнер.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Юлиан Вайнбергер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для Украины. Сейчас мы делаем все для наших защитников. Попадание на Евро – очень важный шаг для нас. То, что мы сделали действительно важно для нашего народа и страны. Я считаю, что в Германии футбол – номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах. У немецкой сборной есть новый тренер. На мой взгляд, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Германия: Нойер – Хенрикс, Та, Кох, Раум – Киммих, Гюндоган – Сане, Мюллер, Мусиала – Хаверц.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Талаверов, Матвиенко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Судаков, Мудрик – Довбик.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Год назад команды встречались в матче, который стал 1000-м для Бундестим. Тогда в спарринге в Бремене украинцы и немцы сыграли вничью 3:3.

В целом же, соперники девять раз встречались друг с другом. "Сине-желтые" еще никогда не побеждали Германию, сыграв четырежды вничью и пять раз проиграв. Разница мячей 10-20, причем половину голов украинцев провел Андрей Шевченко.

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