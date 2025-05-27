'Бетис' – 'Челси': все подробности финала Лиги конференций

Лондонский "Челси" и севильский "Бетис" в среду, 28 мая, проведут финальным матч Лиги конференций сезона 2024/2025. Испанская команда впервые в своей истории добралась до решающего поединка за континентальный трофей, что придает противостоянию особенной важности.

Видео дня

Встречу принимает Городской стадион в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Челси". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За полчаса до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Явными фаворитами игры считается лондонская команда. Она провела турнир невероятно зрелищно, выиграв 11 поединков из 12.

Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Челси" – 1.91, ничья – 3.51, победа "Бетиса" – 4.54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Боснии и Герцеговины, которую возглавляет Ирфан Пельто. Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого рефери исполнит турок Халил Мелер.

Также на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар из Франции.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мануэль Пеллегрини, главный тренер "Бетиса":

– Мы не рассматриваем себя как Давида в битве с Голиафом. Полагаем, что у нас такие же шансы на победу, и с первых минут будем стараться добиться своей цели. Бюджеты команд здесь не имеют значения. У нас есть игроки с большим опытом, мы будем абсолютно в себе уверены и постараемся победить.

Энцо Мареска, главный тренер "Челси":

– Это был хороший сезон, но он может стать вообще отличным, если нам удастся выиграть Лигу конференций и финишировать в топ-четверке или пятерке премьер-лиги. Это был бы способ сказать, что мы вернулись и что мы побеждаем в Европе. И мы надеемся добиться именно этого. Мы можем стать первым клубом, который выиграет все еврокубки – это важно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бетис": Адриан – Сабали, Бартра, Натан, Родригес – Кардосо, Форнальс – Антони, Иско, Эззальзули – Бакамбю

"Челси": Йоргенсен – Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья – Кайседо, Дьюсбери-Холл – Мадуэке, Палмер, Санчо – Джексон

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе в матче английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определился победитель Лиги Европы.

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