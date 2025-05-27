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"Бетис" – "Челси": все подробности финала Лиги конференций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
735
'Бетис' – 'Челси': все подробности финала Лиги конференций

Лондонский "Челси" и севильский "Бетис" в среду, 28 мая, проведут финальным матч Лиги конференций сезона 2024/2025. Испанская команда впервые в своей истории добралась до решающего поединка за континентальный трофей, что придает противостоянию особенной важности.

Видео дня

Встречу принимает Городской стадион в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" – "Челси". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

"Бетис" – "Челси": все подробности финала Лиги конференций

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За полчаса до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Явными фаворитами игры считается лондонская команда. Она провела турнир невероятно зрелищно, выиграв 11 поединков из 12.

Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Челси" – 1.91, ничья – 3.51, победа "Бетиса" – 4.54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
"Бетис" – "Челси": все подробности финала Лиги конференций

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ-2025

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Боснии и Герцеговины, которую возглавляет Ирфан Пельто. Помогать ему будут лайнсмены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Роль четвертого рефери исполнит турок Халил Мелер.

Также на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар из Франции.

"Бетис" – "Челси": все подробности финала Лиги конференций

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мануэль Пеллегрини, главный тренер "Бетиса":

– Мы не рассматриваем себя как Давида в битве с Голиафом. Полагаем, что у нас такие же шансы на победу, и с первых минут будем стараться добиться своей цели. Бюджеты команд здесь не имеют значения. У нас есть игроки с большим опытом, мы будем абсолютно в себе уверены и постараемся победить.

"Бетис" – "Челси": все подробности финала Лиги конференций

Энцо Мареска, главный тренер "Челси":

– Это был хороший сезон, но он может стать вообще отличным, если нам удастся выиграть Лигу конференций и финишировать в топ-четверке или пятерке премьер-лиги. Это был бы способ сказать, что мы вернулись и что мы побеждаем в Европе. И мы надеемся добиться именно этого. Мы можем стать первым клубом, который выиграет все еврокубки – это важно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бетис": Адриан – Сабали, Бартра, Натан, Родригес – Кардосо, Форнальс – Антони, Иско, Эззальзули – Бакамбю

"Челси": Йоргенсен – Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Кукурелья – Кайседо, Дьюсбери-Холл – Мадуэке, Палмер, Санчо – Джексон

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе в матче английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" определился победитель Лиги Европы.

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