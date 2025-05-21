В напряженном финале определился победитель Лиги Европы. Видео

В напряжённом финальном матче Лиги Европы английский "Тоттенхэм" одержал минимальную победу над земляками из "Манчестер Юнайтед". Встреча на стадионе "Сан Мамес" в испанском Бильбао завершилась со счетом 1:0.

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Матч начался активно с обеих сторон, но первые серьезные опасные моменты создавали игроки "Тоттенхэма". Уже на 11-й минуте Бреннан Джонсон прорвался в штрафную и нанес сильный удар в правый угол ворот, но вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана совершил уверенный сейв.

"Манчестер Юнайтед" пытался ответить, создавая моменты с подач с угловых и штрафных. Особенно выделялся Бруно Фернандеш, который регулярно навешивал в штрафную, но защитники "Тоттенхэма" справлялись с этими атаками.

Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте. После навеса Папе Сарра Бреннан Джонсон удачно пробил в нижний угол ворот, не оставив шансов голкиперу "Манчестер Юнайтед".

Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" усилил давление. Были моменты у Алехандро Гарначо и Бруно Фернандеша, но голкипер "Тоттенхэма" Гильелмо Викарио выручал свою команду, отражая опасные удары.

На 67-й минуте Расмус Хойлунд бил в пустые ворота но Микки Ван де Вен в невероятном прыжке спас команду от верного гола.

"Тоттенхэм" также не уступал в активности и пытался контратаковать, однако счет остался 1:0 до финального свистка.

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