'Бенфика' выгоняет голкипера сборной Украины

Украинский голкипер Анатолий Трубин, несмотря на статус основного вратаря в последние два сезона, теряет место в "Бенфике". Лиссабонский клуб делает ставку на молодого португальца Самуэла Соареша, который завершал прошлый сезон в роли первого номера и провёл на поле весь финал Кубка Португалии против "Спортинга".

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По данным Record, именно Соареш начнёт сезон 2025/26 в качестве основного вратаря. Он получил полное доверие тренерского штаба благодаря своей технике игры ногами, в которой превосходит Трубина.

Что касается 23-летнего вратаря сборной Украины, то успешное выступление на клубном чемпионате мира в США , включая признание лучшим игроком матча с "Баварией", только повысило его цену. Руководство "Бенфики" решило воспользоваться моментом и выставило Трубина на трансфер, рассчитывая заработать на его продаже.

В январе Трубин стал главным героем финала Кубка португальской лиги "Бенфика" - "Спортинг", где Анатолий провел полный матч и в серии пенальти отразил решающий удар Франсишку Тринкау.

В марте прошлого года Трубин отбил все удары и вывел "Бенфику" в четвертьфинал Лиги Европы.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" в августе 2023-го за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того времени провел в Португалии 99 матчей во всех турнирах, пропустив 101 гол. В 38 играх сохранил свои ворота сухими.

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