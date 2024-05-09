Белью, исходя 'из своего опыта', сказал, что произойдет в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО), работающий экспертом на стримминге DAZN, сделал прогноз на бой Александра Усика (21-0, 14 КО)с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Белью считает, что старая версия Фьюри справилась бы намного лучше против украинца, поэтому в бою 18 мая Александр победит по очкам.

Фьюри претерпел значительную стилистическую перестройку за последние пару лет. "Цыганский король", как называют Фьюри, ворвался на мировую арену, когда в 2015 году, когда впечатляюще разобрался с Владимиром Кличко, чтобы завоевать титулы WBA, IBF и WBO.

9 лет назад, работая со своим дядей-тренером Питером Фьюри, Тайсон перехитрил Кличко своим неуклюжим стилем боя, победив по очкам. Однако за последние годы способ, которым британский супертяж выполняет свою работу, резко изменился.

С тех пор как он присоединился к Шугар-Хиллу Стюарту в 2021 году, он стал более агрессивным бойцом. Вместо того чтобы использовать джеб и сделать ставку на скорость, он теперь предпочитает стоять на месте и старается завершить бой одним ударом.

Это отлично сработало в его втором и третьем боях с Деонтаем Уайлдером, где он смог аннулировать разрушительную силу "Бронзового бомбардировщика", вынуждая его отступать.

Однако Белью считает, что новый стиль Фьюри сыграет Усику на руку, когда они встретятся в бою за абсолютное превосходство 18 мая.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри имел лучший шанс победить его, когда был с дядей Питером Фьюри, потому что тогда он был неортодоксальным, большим, неуклюжим бойцом, который использовал свой размер и свои качества в свою пользу. Теперь он этот боец, который любит давить на соперников. Теперь он другой боец, он тот, кто ищет нокаут, и это музыка для ушей Олександра Усика", – цитирует Белью Talksport.

Тони уверен, что при равенстве габаритов, у его соотечественника не было б шансов вообще.

"Тайсон Фьюри может доминировать, и он может быть слишком тяжелым, но по моему мнению и на основе моего опыта Олександр Усик выиграет по очкам. Если ситуацию рассматривать в контексте: Усик и Фьюри одинакового размера – то этот бой даже не обсуждался бы", – подытожил Тони.

Белью бился с Усиком еще в 2018 году, когда украинец выступал в полутяжелом весе. В том бою Тони отлично начал, но конечном итоге проиграл нокаутом.

Недавно Белью вспоминал этот бой. Тони до сих пор поражен тем, каким техническим уровнем обладает наш соотечественник.

Кроме того Белью считает, что Александр и Тайсон выдадут настоящий бой-шедевр. По мнению экс-боксера Усик в бою даже лучше, чем в теории, а его расчет дистанции не от мира сего.

Отметим, что в своем предыдущем интервью Белью также отдал предпочтение Александру, но выразил опасение, что в бою с Фьюри может быть несправедливое судейство.

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