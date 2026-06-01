ЧМ-2026. Матч Бельгия – Иран завершился сенсацией. Видео

Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью 0:0 во 2-м туре чемпионата мира-2026. Встреча запомнилась отмененным голом иранцев после вмешательства VAR, удалением бельгийского футболиста и сейвами от голкиперов.

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Букмекеры были однозначно уверены в победе европейцев, принимая ставки на 8-ю команду ФИФА с коэффициентами 1.4.

С первых минут бельгийцы завладели инициативой и регулярно создавали давление у ворот Алирезы Бейранванда. Уже на девятой минуте вратарь Ирана справился с ударом Максима Де Кейпера, а затем неоднократно вступал в игру после попыток Юри Тилеманса, Ромелу Лукаку и других игроков европейской команды.

Иран ответил опасными стандартами. На 14-й минуте Тибо Куртуа выручил Бельгию после удара Хоссейна Канаани, а спустя минуту Сеид Эззатоллахи едва не открыл счет ударом головой после углового.

Самый яркий эпизод первого тайма произошел на 25-й минуте. После подачи со штрафного Мехди Тареми отправил мяч в сетку ворот Бельгии. Иранские футболисты начали праздновать гол, однако арбитр Дарио Эррера воспользовался помощью VAR. После просмотра эпизода взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Бельгия продолжила атаковать и до перерыва имела несколько хороших возможностей. Наиболее опасный момент возник на 44-й минуте, когда Де Кейпер замыкал подачу и бил в угол ворот, однако Бейранванд вновь спас свою команду.

После перерыва игра стала более открытой. На 53-й минуте уже Куртуа продемонстрировал свое мастерство, отразив опасный удар Мехди Тареми по центру ворот. В ответ бельгийцы организовали несколько перспективных атак, а на 59-й минуте Бейранванд не позволил отличиться Де Кейперу, который пробивал в нижний угол.

Ключевым моментом встречи стало удаление на 66-й минуте. Защитник Бельгии Натан Нгой получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

После этого Иран усилил давление, чаще использовал навесы и стандарты, однако оборона бельгийцев выдержала натиск.

В заключительные минуты азиатская сборная пыталась использовать численное преимущество, но создать по-настоящему голевой момент ей не удалось. Бельгия также не отказалась от контратак, однако до результативного удара дело не дошло.

Поскольку в первом туре обе встречи также завершились вничью (Бельгия — Египет 1:1, Иран — Новая Зеландия 2:2), после повторного ничейного результата ситуация в группе остается максимально плотной.

Заключительные матчи в группе G пройдут в один день — 26 июня 2026 года: Иран сыграет против сборно, а Бельгия встретится со сборной.

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