Бех-Романчук призналась, что тренеры требовали от нее отказаться прыгать в квалификации Олимпиады-2024

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук призналась, что тренеры требовали от нее отказаться от двух последних попыток во время квалификации Олимпиады-2024 в тройном прыжке. Наша спортсменка отметила, что у нее есть проблемы со стопой, но с первого раза она показала очень хороший результат, который ей гарантировал выход в финал.

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Об этом Бех-Романчук рассказала в разговоре с журналистами после завершения отбора, передает корреспондентка OBOZ.UA с места событий. Прыгунья в длину объяснила, что не стала выполнять требование тренеров, намереваясь покорить квалификационный норматив, однако это ей не удалось.

"В связи с тем, что у меня есть проблемы со стопой, задача была ни в коем случае не навредить стопе. И в этом причина того, что я не прыгнула квалификационный норматив с первой попытки, потому что пыталась сделать это максимально экономно. И тренеры настаивали, чтобы я уже не делала второй и третий прыжок. Я же наоборот их попросила это сделать, потому что здесь какие-то новые правила. То, что я сделала в квалификации, было, в сущности, классической распрыжкой. А завтра будут те соревнования, на которых я буду отдавать себя полностью, несмотря ни на что", – сказала Бех-Романчук.

Борьба за медали Парижа-2024 в тройном прыжке состоится в субботу, 3 августа. Начало – в 21:20 по киевскому времени. Бех-Романчук будет единственной представительницей нашей страны, так как другая украинка Ольга Корсун прыгнула на 13 метров и 6 сантиметров и в финал не отобралась.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла квалификацию Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту.

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