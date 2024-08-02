Бех-Романчук не выполнила норматив, но вышла в финал Олимпиады-2024: как это возможно

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не смогла напрямую квалифицироваться в финал Олимпийских игр-2024 в секторе для тройного прыжка. Наша соотечественница не взяла норматив в 14 метров и 35 сантиметров, однако это не помешало ей оказаться в числе 12 лучших отбора и выйти в медальные соревнования.

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Спортсменка с первого же раза прыгнула на 14,30м и, казалось, сумеет спокойной выйти в финала, ведь ее лучший результат сезона – 14,81м.

Однако затем она сделала заступ, а третья заключительная попытка оказалась на 21 сантиметр меньше. Это означало, что Бех зависела от показателей соперниц, ведь дальше идут 12 спортсменок.

В итоге напрямую квалифицировались семь спортсменок, а Марина оказалась лучшей среди остальных участников соревнований и добралась в финал по дополнительныому добору.

Борьба за медали Парижа-2024 в тройном прыжке состоится в субботу, 3 августа. Начало – в 21:20 по киевскому времени.

Бех-Романчук будет единственной представительницей нашей страны, так как другая украинка Ольга Корсун прыгнула на 13 метров и 6 сантиметров и в финал не отобралась.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла квалификацию Олимпиаду-2024 в прыжках в высоту.

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