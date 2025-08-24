'Самое шокирующее видео дня'. Уникальная авария на MotoGP собрала 870 000 просмотров за сутки

Во время квалификации на этапе в Венгрии чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии Гран-При MotoGP едва не произошла трагедия, когда мотоцикл испанца Педро Акосты после падения с трассы перелетел через гравий и врезался в камеру, возле которой работал оператор. Мужчина чудом успел отскочить и избежал прямого удара.

Инцидент случился в момент, когда Акоста потерял контроль над своим мотоциклом Red Bull KTM. Байк на огромной скорости вылетел в зону безопасности и, отскочив, направился прямо к камере. Оператор Жоау, находившийся на посту, в последний момент успел увернуться, но техника была повреждена.

Официальный аккаунт MotoGP в X (Twitter) опубликовал кадры произошедшего, назвав их "самым шокирующим видео дня". Менее чем за сутки ролик посмотрело около 900 000 человек.

В комментариях пользователи признавались, что смотрели запись с ужасом, но радовались, что никто не пострадал. Один из них написал: "Это просто жутко. Хорошо, что он в порядке", другой добавил: "Невероятно — повёл себя как настоящий профи".

Сразу после эпизода Акоста подошёл к португальскому оператору, чтобы убедиться в его состоянии. Между ними произошёл короткий диалог: "Байк меня не задел, но ударил камеру", — сказал Жоау. На что гонщик ответил: "Да, мотоцикл взлетел очень высоко. Рад, что с тобой всё хорошо". Португалец показал большой палец, продолжив работу.

