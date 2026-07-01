"Аякс" официально выгнал Зинченко

Капитан сборной Украины Александр Зинченко покинул "Аякс" после завершения контракта, который истек 30 июня 2026 года. Амстердамский клуб не стал предлагать защитнику новое соглашение после тяжелой травмы, из-за которой он практически не играл во второй половине сезона.

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Об уходе 29-летнего футболиста официально сообщил сам "Аякс". Вместе с украинцем команду также покинули вратарь Витезслав Ярош и защитник Такехиро Томиясу.

Зинченко перешел в "Аякс" в феврале 2026 года и подписал краткосрочный контракт до конца сезона. Однако закрепиться в составе ему помешала серьезная травма колена.

В своем первом матче в стартовом составе против "Фортуны" украинец получил повреждение связок и впоследствии перенес операцию. На восстановление потребовалось несколько месяцев, поэтому до конца чемпионата защитник больше не сыграл.

За нидерландский клуб Зинченко провел лишь два матча и не отметился результативными действиями.

После объявления об уходе футболист опубликовал прощальное обращение к клубу.

"Я хотел бы сказать огромное спасибо всем в "Аяксе" за теплый прием и поддержку, которую я получил во время, к сожалению, коротких двух недель в клубе. От всего сердца желаю всего наилучшего всем в клубе и вокруг него", – написал Зинченко в социальных сетях.

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