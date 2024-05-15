'Отреагировали немедленно': на ЧМ-2024 по хоккею произошел инцидент с флагом Украины

Во время матча чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии, между сборными Казахстана и Латвии болельщикам пришлось снять украинский флаг. Любители спорта вывесили сине-желтый стяг на арене в Остраве, однако работники стадиона выступили против.

Символика нашей страны была вывешена напротив одних из ворот рядом с латвийским флагом. Позже между ними появился и польский. Как можно сделать вывод из трансляции матча, организаторы ЧМ попросили снять украинский после первого периода.

Этому инциденту особое внимание уделили российские пропагандисты. Они обратились за комментарием в пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF), где аргументировали запрет тем, что наша команда не участвует в турнире.

"Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. IIHF напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны. Такая процедура уже действует в течение всего чемпионата мира и ряда других турниров на аналогичном уровне", – заявили в IIHF агентству ТАСС.

Ранее болельщикам запретили использовать во время чемпионата мира по хоккею-2024 флаги России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Канады едва не опозорилась в матче с Австрией на ЧМ-2024 по хоккею, разбазарив преимущество в пять голов.

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