Видео с невестой Кличко собрало 15 млн просмотров за несколько дней

Отрывок из американской молодежной кинокомедии "Добейся успеха 3: Всё или ничего" с актрисой Хайден Панеттьери в главной роли завирусился в интернете. Сам фильм, который стал триквелом кинофраншизы "Добейся успеха", вышел в прокат в 2006 году, 11 июня фрагмент, где героиня Хайден пытается попасть в новую школу, обрел новую популярность в сети.

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По сюжету школьница Бритни Аллен (в исполнении Панеттьери) переезжает из элитного района в более простой квартал Креншоу Хайтс, её жизнь резко меняется.

Бритни, пытаясь попасть в новую школу, проходит через металлодетектор. Когда "рамка" срабатывает, охранник использует ручной металлоискатель, чтобы проверить девушку.

Сперва прибор пищит из-за пирсинга Хайден, а затем замирает возле бикини, реагируя на ключи.

Видео появилось в соцсети Х 11 июня 2025 года и на момент написания новости собрало больше 15 млн просмотров.

Панеттьери встречалась с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко с 2011 по 2018 год. В декабре 2014 актриса родила украинцу дочь Кайю-Евдокию Кличко. Пара рассталась в 2018 году,

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