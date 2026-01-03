Анна Курникова впервые показала одновременно четырех детей от 50-летнего Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова поделилась трогательной фотографией детей, которых она воспитывает вместе с певцом Энрике Иглесиасом. 44-летняя мама опубликовала снимок, на котором трое старших детей окружают новорождённого. Пол ребёнка, как и имя, пока не раскрываются.

Семилетние близнецы Люси и Николас, а также пятилетняя Мэри с явным умилением смотрят на младшего брата или сестру, ласково положив руки на малыша.

"Мои солнышки", — подписала Курникова публикацию в Instagram, отметив также своего мужа.

Многие из её двух миллионов подписчиков поспешили поздравить молодую маму.

"Самая милая семья. Видно, как они любят малыша", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "Они идеальны. Поздравляю и да благословит вас Бог!"

Третий комментарий гласил: "Поздравляю мою любимую пару! Прекрасное фото!"

Курникова объявила о рождении четвёртого ребёнка всего через несколько дней после родов, опубликовав пост в соцсетях.

На фото младенец был аккуратно укутан, в милой шапочке, а рядом в кроватке лежал плюшевый ленивец.

Анна Курникова завершила профессиональную карьеру в 2003 году и с тех пор старается держаться подальше от публичности, сосредоточившись на семейной жизни, тогда как Иглесиас остаётся более открытым для публики.

Хотя Курникова ведёт довольно закрытый образ жизни и живёт за шестиметровыми стенами особняка на берегу океана в Майами, который она делит с Иглесиасом, в начале этого года она спровоцировала слухи о беременности, когда её заметили с заметно округлившимся животом.

Во время теннисной карьеры Курниковой так и не удалось выиграть одиночный турнир "Большого шлема", хотя она была близка к этому, дойдя до полуфинала Уимблдона в 1997 году.

Однако череда травм, в основном проблемы со спиной, привела к раннему завершению карьеры: ей было всего 21 год.

После ухода из спорта Курникова также занималась модельным бизнесом и в 2002 году была признана самой сексуальной женщиной в мире, опередив Бритни Спирс и Дженнифер Лопес.

Говоря о своей прежней мировой славе, она рассказала The Sun в 2019 году: "Это очень странно. Такое ощущение, будто это произошло со мной, но в то же время не со мной, потому что это было так давно".

Она также призналась, что повышенное внимание со стороны публики вызывало у неё тревожность.

"Быть в центре внимания с детства было очень тяжело, — сказала Курникова. — Я чувствовала давление, когда люди говорили что-то вроде: "Ты слишком красивая, ты не можешь играть", и тому подобное.

Я так сильно нервничала, у меня начиналась тревога прямо на корте, я буквально не могла двигаться".

