50-летний Энрике Иглесиас и российская экс-теннисистка Анна Курникова в четвертый раз стали родителями и дали нежное прозвище малышу

Семья 50-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса стала больше еще на одного человека. Супруга знаменитости, 44-летняя российская экс-теннисистка Анна Курникова, родила от него четвертого ребенка.

Видео дня

Радостной новостью родители поделились в совместном посте в соцсети Instagram. Они показали первую фотографию малыша и отметили, что он появился на свет еще 17 декабря.

Сейчас Иглесиас и Курникова не раскрывают ни пол, ни имя ребенка. Супруги лишь назвали нежное прозвище, которое дали младенцу – "солнышко".

История любви пары

Энрике Иглесиас познакомился с Анной Курниковой еще в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape. Как отмечали некоторые инсайдеры, уже тогда между ними зародились романтические чувства. Долгое время спортсменка и исполнитель скрывали свои отношения, однако все же периодически появлялись вместе на публичных мероприятиях.

Уже в 2004-м появились слухи, что Иглесиас и Курникова помолвлены. Тогда экс-теннисистка опровергала подобные сплетни и отмечала, что не планирует связывать себя узами брака, мол, не видит в этом смысла. Однако тогда она подчеркнула: хотела бы иметь детей. Желание Курниковой стали реальностью в 2017 году, когда она родила от артиста близнецов Николаса и Люси. Еще через два года пара стала родителями дочери Мэри.

В 2023-м стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова все же узаконили свои отношения. О важном событии случайно проговорился старший брат певца Хулио Иглесиас-младший. Во время выступления на телешоу Sonsoles Oneg он рассказывал о свадьбе сводной сестры Тамары Фалько. Обсуждая эту тему, Хулио Иглесиас-младший отметил, что и его брат уже официально женатый человек. Он не раскрыл никаких подробностей свадьбы, а исполнитель и теннисистка не делали никаких комментариев на этот счет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Капитан Америка" Крис Эванс впервые стал отцом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!