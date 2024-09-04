'Динамо' официально подписало известного футболиста-чемпиона

Киевское "Динамо" достигло договоренности о переходе 24-летнего форварда луганской "Зари" и сборной Панамы Эдуардо Герреро. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", контракт подписан до лета 2029 года.

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Эдуардо родился 21 февраля 2000 года. Является воспитанником клуба "Чоррильо", а в юношеском возрасте переехал в Израиль, где выступал за молодежную команду "Маккаби" (Тель-Авив).

С 2019 по 2023 выступал в Израиле, где вместе с "Маккаби" (Тель-Авив) завоевал Кубок и Суперкубок Израиля.

Украинским болельщикам панамец известен благодаря выступлениям за луганскую "Зарю", в которой играл на правах аренды в 2023 году, затем подписав полноценный контракт. В составе луганчан провел во всех турнирах 48 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.

Также в активе Герреро 14 матчей и 1 гол в составе сборной Панамы.

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