Английский футболист забил фантастический 'вертикальный' гол со своей половины поля. Видео

21-летний полузащитник "Барнсли" Рейес Клири отличился невероятным ударом в матче 13-го тура Первой лиги Англии (третий по силе футбольный дивизион страны) против "Бредфорда". Молодой игрок поразил всех, забив гол со своей половины поля.

Видео дня

На 24-й минуте при счете 0:1 Клири перехватил мяч возле своей штрафной площадки, пробежал с ним несколько метров и решился на дальний "выстрел" метров с 55. Круглый снаряд пролетел над всем полем и практически вертикально залетел в сетку ворот "за воротник" вратарю.

Сам автор гола прокомментировал событие лаконично и уверенно: "Если не пробовать всякое, не будет вообще ничего". Матч завершился вничью 2:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!