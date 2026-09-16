Американская теннисистка отказалась играть с Костюк и снялась с престижного турнира в Мексике

Тейлор Таунсенд (№98 WTA) снялась с матча второго круга турнира WTA 500 в Гвадалахаре против Марты Костюк. Причиной отказа 98-й 30-летней американской теннисистки стало недомогание, поэтому вторая ракетка Украины вышла в четвертьфинал без игры.

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Костюк, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, получила первый номер посева и начинала турнир со второго круга. Таунсенд должна была стать ее соперницей, однако американка снялась с соревнований до начала встречи.

На старте турнира Таунсенд обыграла немку Татьяну Марию, занимающую 83-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:7, 6:3, 6:2.

Для Костюк это был бы третий матч против Таунсенд. В двух предыдущих встречах украинка одержала победы.

В четвертьфинале турнира в Гвадалахаре Костюк сыграет с победительницей матча между американкой Кайлой Дэй и Людмилой Самсоновой.

Турнир Guadalajara Open проходит 13-19 сентября на харде. Призовой фонд соревнований составляет 1 206 446 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, проиграв лучшей теннисистке Чехии Линде Носковой (№6 WTA). 24-летняя киевлянка уступила в первом сете и была в двух розыгрышах от поражения во второй партии, но переломить ход встречи ей не удалось: 5:7, 7:5, 6:4.

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