Американец побил непобедимого супертяжа и стал официальным претендентом на пояс Усика. Видео

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (28-1-2, 22 КО) одержал победу над ранее непобежденным Ленье Перо (13-1, 8 КО) и стал обязательным претендентом на пояс WBA, которым владеет Александр Усик (22-0, 14 КО). По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу 37-летнему боксеру из США: 117:111, 117:111 и 115:113.

Поединок возглавил вечер бокса и имел статус отборочного боя: победитель получал официальный шанс на титульный поединок. Старт остался за кубинцем, который уже в первом раунде отметился жестким левым хуком, а затем продолжил работать сериями и попадал апперкотами и боковыми ударами.

С третьего раунда Миллер изменил тактику и начал навязывать силовой бокс на ближней дистанции. Американец стал теснить соперника к канатам, активно работал по корпусу и выбрасывал большое количество коротких ударов, постепенно лишая Перо пространства для работы.

Бой прошел всю дистанцию без нокдаунов, однако отличался высоким темпом. Соперники суммарно выбросили более 1600 ударов, при этом Миллер нанес свыше 1000 попыток атаки, что стало одним из самых высоких показателей для 12-раундовых поединков в супертяжелом весе.

После боя Миллер отметил, что не рассчитывал завершить поединок досрочно и сознательно сделал ставку на объем работы, чтобы проверить свою форму, добавив: "Я не гнался за нокаутом, хотел посмотреть, как выдержу темп и снова начать выбрасывать много ударов".

Его промоутер Эдди Хирн заявил, что следующим логичным шагом может стать бой против Деонтея Уайлдера, подчеркнув: "Именно такой поединок нужно организовать, это большой бой для американского супертяжелого веса".

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале Миллер с большим трудом выиграл бой в Нью-Йорке, несмотря на серьезные проблемы по ходу поединка. Одним из самых обсуждаемых эпизодов вечера стал момент, когда мощные удары соперника из Нигерии Кингсли Ибэ (16-3-1, 14 КО) сорвали с головы фаворита парик.

Отметим, что в свое время Миллер угрожал преподать урок Усику,

